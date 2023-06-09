إطلاق اسم “ميدان القاهرة” على أحد الميادين الرئيسية في جيبوتي





شارك السفير حسام الدين رضا، سفير مصر في جيبوتي، مع وزير الداخلية الجيبوتي في مراسم إزاحة الستار عن لافتة “ميدان القاهرة”، التي تم وضعها على أحد أهم ميادين العاصمة الجيبوتية.

وكانت هناك مشاركة رسمية وعسكرية متميزة من الجانب الجيبوتي، حيث شارك كل من عمدة مدينة جيبوتي، وسفير جيبوتي في القاهرة، ومدير الإدارة العربية في الخارجية الجيبوتية، وقائد القوات البحرية الجيبوتية، وقائد قوات خفر السواحل في الاحتفالية، وسط تغطية إعلامية مكثفة.

وألقى السفير حسام الدين رضا كلمة مختصرة عقب إزاحة الستار عن لافتة “ميدان القاهرة” حرص خلالها على تثمين اللفتة الجيبوتية تجاه مصر بما يعكس العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكداً أن إطلاق اسم “ميدان القاهرة” على واحد من الميادين الرئيسية المؤدية للقصر الجمهوري الجيبوتي يعد دلالة واضحة على ما يربط مصر بجيبوتي من روابط أخوية متعددة.

وصرح سفير مصر أن “ميدان القاهرة” تمت تسميته بناء على المرسوم الجمهوري الجيبوتي الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023، تقديراً لما تحظى به مصر قيادة وشعباً من مكانة لدى جيبوتي، واستكمالاً لخطوات التقارب الملموسة التي تحققت منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجيبوتي في شهر مايو 2021 وزيارة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة إلى مصر في فبراير 2022.

“بوابة الأهرام”