شاهد بالصورة والفيديو.. خلال مقابلة بالشارع العام.. سيدة سودانية تنفي اغتصاب قوات الدعم السريع للفتيات وتؤكد دعمها لهم: (بالعكس بساعدونا في شراء الرغيف من المخابز من مالهم الخاص)





أجرى أفراد من قوات الدعم السريع مقابلة مع بعض المواطنين بالشارع العام لاستفسارهم حول الأخبار التي تتحدث عن اغتصاب أفراد من الدعم للفتيات.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أجرت قوات الدعم السريع استطلاع مع سيدة كانت تقف بشارع الستين أحد أشهر الشوارع بالعاصمة الخرطوم.

ونفت السيدة خلال حديثها الشائعات التي تتحدث عن اغتصاب القوات للفتيات مؤكدة دعمها للدعم السريع, وقالت: (بالعكس لم نجد غير الدعم السريع هذه الأيام).

وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (أفراد الدعم السريع بساعدونا في شراء الرغيف من المخابز من مالهم الخاص كما فعلوا مع إبنتي الصغيرة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين