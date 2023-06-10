كاهن كنيسة مارجرس بأم درمان: الأسواق والمصانع في السودان نهبت وحرقت





قال القس أرسانيوس أبو سيف كاهن كنيسة مارجرس في أم درمان بالسودان، إن الخراب في بلده كبير جدًا، حيث إن منطقة بحري والخرطوم انتهت، وأم درمان يتم نهبها وتخريبها.

وأضاف في تصريحات مع قناة “مي سات”، أنه لا يوجد أي أسواق في السودان حاليًّا، لأنها نهبت وحرقت بعد ذلك، دون معرفة من يفعل ذلك.

وأشار إلى أن المصانع أيضًا نُهبت وحُرقت، مؤكدًا أن ما يحدث في السودان أمر ممنهج ومقصود الخراب لأنهم دمروا كل البلد.

ولفت إلى أنه في الفترة قبل الحرب كان الخطاب حاد بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني ووصلت إلى حرب كلامية، وبدأت الحرب واختلط الحابل بالنابل.

وأوضح أنه في السودان يوجد حزب المؤتمر الوطني، الذي لديه ميليشيات وهي جاهزة للخراب وهي معروفة للجميع.

وذكر أن الحرب بدأت في الخرطوم، ونقلت إلى منطقة بحري، والمواطنين لا يرون إلا قوات الدعم السريع في الشارع.

وكان قد عبَّر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن استيائه لما يحدث في السودان وخاصة الاعتداء على الكنائس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وقال: ندين بشدة الاعتداء على كنائسنا ومطرانياتنا في السودان، حيث أخذت بعض الكنائس وحُوِّلت إلى ثكنات عسكرية هو أمر مؤلم جدًا.. وما حدث للكنائس في السودان أمر لا يليق، لأن البيت الذي يذكر في اسم الله لا يليق أن يعتدى عليه من بشر.

“مصراوي”