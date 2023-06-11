الكاف مهنئا محرز: العالم كله عند قدميك





تغنى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بالإنجاز الذي حققه الجزائري رياض محرز، رفقة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

وحصد السيتي “ذات الأذنين” للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه في المباراة النهائية، السبت، على حساب إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد.

محرز شاهد المباراة النهائية على مقاعد البدلاء ولم يشارك أمام الإنتر، بقرار فني من مدربه بيب جوارديولا.

وقال الاتحاد الإفريقي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” : “العالم كله عند قدميه.. ألف مبروك لرياض محرز تحقيقه للقب آخر عن جدارة”.

بدوره هنأ الاتحاد الجزائري للعبة، قائد المحاربين، الذي أصبح ثاني لاعب جزائري، يحصد دوري الأبطال بعد مواطنه رابح ماجر، الذي فاز باللقب رفقة بورتو البرتغالي سنة 1987.

وقال الاتحاد الجزائري، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: “مبروك لمحارب الصحراء رياض محرز تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، نحن فخورون بك.. نراك قريبا”.

“كووورة”