أحمد موسى: من يحاولون تسخين الأجواء في العلاقات بين مصر والسودان لن ينجحوا





علق الإعلامي أحمد موسى، على الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصر بشأن تأشيرات دخول السودانيين لمصر.

وأضاف، خلال برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع على قناة “صدى البلد”، مساء السبت، أن كل الإجراءات التي اتخذتها مصر للتنظيم وليس للمنع، مؤكدًا أن هناك من يزايد على مصر في الملف السوداني ويحاولون ضرب “آسفين” في العلاقات المصرية السودانية.

وأشار، إلى أن لا يوجد دولة في العالم بما فيه أمريكا، تتحمل الاستضافة للشعب السوادني، موضحًا أن مصر تستضيف ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوادني، بخلاف 200 ألف سوادني بعد اندلاع الاشتباكات في الخرطوم.

وعقب: “لمن يحاولوان تسخين الأجواء في العلاقات بين مصر والسودان، لن تنجحوا”، مؤكدًا أن مصر فتحت أبوابها واستقبلت السودانيين وفق إجراءات تنظيمية، ولا يعقل أن ترفض مصر دخول الأشقاء السودانيين، وهي البلد التي ترحب بهم في أراضيها على مدار تاريخها.

وأرجع السبب لهذه الإجراءات إلى وجود عصابات داخل السودان، حيث كانت تزور تأشيرات دخول إلى مصر يدويًا مقابل 500 دولار للتأشيرة الواحدة، وتم اكتشافها، مؤكدا أن مصر لا تقيد ولا تمنع حركة السودانيين على أراضيها.

“الشروف نيوز”