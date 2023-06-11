نجم من العيار الثقيل مفاجأة الهلال السعودي لجماهيره بعد فشل صفقة ميسي





وجّه نادي الهلال السعودي أنظاره صوب نجم عالمي آخر، بعد فشل مفاوضاته لضم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي اختار خوض تجربة في الولايات المتحدة الأميركية مع نادي إنتر ميامي.

ووفقاً لما نشره موقع راديو “آر إم سي سبورت” الفرنسي، اليوم الأحد، يتطلع نادي الهلال لضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوفه، واستغلال غضب جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي من لاعبهم، وهذا عبر التقدم بعرض مالي كبير يرضي فريق العاصمة وراقص “السامبا”.

وتوجه مبعوثون من مجلس إدارة نادي الهلال صوب العاصمة الفرنسية باريس، من أجل مقابلة ممثلي نيمار، بهدف التعرف على إمكانية تقبله فكرة اللعب في الدوري السعودي، بحسب “آر إم سي سبورت”.

وأكّد الجانب السعودي عزمه على تقديم عرض مالي لباريس سان جيرمان قيمته 45 مليون يورو مقابل السماح لنيمار بحمل قميص “الزعيم”، وإنهاء العقد الذي يربطه مع بطل الدوري الفرنسي (ينتهي في صيف عام 2025).

ومن المستبعد أن ترفض إدارة سان جيرمان عرضاً كافياً لانتقال النجم البرازيلي، بعدما وضعته ضمن قائمة اللاعبين غير المرغوب بهم، ويأتي ذلك على ضوء فشل نيمار في تقديم إضافة قوية بالمنافسات الأوروبية.

وعلى الصعيد الفردي، حضّر “الزعيم” عرضاً مالياً كبيراً لنيمار من أجل إقناعه بالانضمام إلى صفوفه، ويُقدّر بحسب التقارير الإعلامية بقيمة 200 مليون يورو لكل موسم، في وقت ينتظر الهلال رد البرازيلي والتعرف على مخططاته المستقبلية.

وتستهدف أندية الدوري السعودي عدداً من النجوم العالميين بعد انتقال الفرنسي كريم بنزيمة إلى صفوف اتحاد جدة، ومن بينهم التشيلي أليكسيس سانشيز، الألماني إلكاي غندوغان، وحتى الجزائري رياض محرز.

سكاي نيوز

العربي الجديد