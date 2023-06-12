الرئيس السيسى يهنئ النادى الأهلى بالفوز ببطولة أفريقيا ويثنى على الروح العالية للفريق





هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى النادي الأهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مشيداً بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة، ومثنياً على الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق، والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز،

وأعرب الرئيس عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات.

“اليوم السابع”