الأهلي يحصد 124 مليون جنيه بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا





يحصل النادي الأهلي على مكافأة بقيمة 4 ملايين دولار، أي ما يعادل 124 مليون جنيه، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3 / 2 في مجموع مباراتي الدور النهائي للبطولة الأفريقية.

وتنص لائحة الكاف على حصول بطل أفريقيا على 4 ملايين دولار بينما يحصل الوصيف على مبلغ 2 مليون دولار.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في خط الدفاع، حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو في خط الوسط، محمود كهربا في خط الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية وافشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

فيما يضم تشكيل الوداد كلا من: يوسف المطيع – أيوب العملود – أمين فرحان – أرسين زولا – يحيى عطية الله -جلال داودي – يحيى جبران – أيمن الحسوني- محمد أوناجم – بولي جونيور سامبو – سيف الدين بوهرة.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الأحد الماضي.

“اليوم السابع”