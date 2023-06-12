قمة للإيغاد اليوم بشأن أزمة السودان.. مصادر طبية: الجنينة تحولت إلى مدينة “أشباح”





تعقد الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في جيبوتي قمة اليوم الاثنين، لإقناع طرفي الأزمة في السودان بإجراء حوار ينهي القتال بينهما، فيما شهدت الخرطوم معارك شديدة عقب انتهاء الهدنة، وقالت مصادر طبية سودانية إن مدينة الجنينة في إقليم دارفور تحولت إلى مدينة أشباح جراء أعمال العنف.

وقبل قمة الإيغاد اليوم استضافت جيبوتي أمس الأحد قمة أفريقية مصغرة شارك فيها رؤساء جنوب السودان سلفاكير ميارديت وكينيا وليام روتو وجيبوتي إسماعيل عمر جيلي.

وقال رئيس جيبوتي إن دول “إيغاد” ستدرس سبل إقناع الجيش وقوات الدعم السريع في السودان بإجراء حوار كفيل بوقف إطلاق النار بشكل فعلي، وأعرب عن قلقه العميق من تداعيات الأزمة في السودان.

ووصف الرئيس الكيني الوضع في السودان بالسيئ وأنه يزداد تعقيدا، داعيا قادة منظمة “إيغاد” إلى وضع حد للحرب الدائرة هناك، وشدد -على هامش اجتماعه مع رئيس جيبوتي- على ضرورة أن يتفق رؤساء دول “إيغاد” في قمتهم على وقف الحرب، والسماح لطرفي الصراع بإجراء محادثات بشأن مستقبل السودان.

وفوضت “إيغاد” في قمتها الطارئة في أبريل/نيسان الماضي جيبوتي وجنوب السودان وكينيا بإجراء اتصالات لوقف القتال في السودان.

وتضم “إيغاد” 8 دول أفريقية هي: جيبوتي، السودان، جنوب السودان، الصومال، كينيا، أوغندا، إثيوبيا، وإريتريا.

وأفاد مراسل الجزيرة في السودان باندلاع معارك شديدة واشتباكات بالأسلحة الثقيلة أمس الأحد بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق عدة بمدن العاصمة الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان.

وجاءت الاشتباكات بعد انتهاء مهلة عاشرة اتفق عليها طرفا الصراع يوم الجمعة الماضي استمرت 24 ساعة.

خسائر بشرية

وأمس الأحد، قالت غرفة طوارئ جنوب الحزام في الخرطوم إن 18 مدنيا قُتلوا وإن آخرين أصيبوا جراء تساقط قذائف مدفعية ثقيلة على حيي الأزهري والسلمة فور انتهاء الهدنة، واستمر إطلاق المقذوفات حتى مساء أمس الأحد، وفق بيان الغرفة.

وذكر مراسل الجزيرة أن الطائرات الحربية شاركت في الاشتباكات، وقالت مصادر عسكرية إن الجيش تمكن من الوصول إلى جسر الحلفايا -الذي يربط بين الخرطوم بحري وأم درمان من الناحية الشرقية- والتمركز في مدخله.

وأضافت المصادر أن هذا التقدم جاء في أعقاب هجوم شنته قوات الجيش عبر أكثر من محور فور انتهاء الهدنة العاشرة صباح أمس.

الجزيرة