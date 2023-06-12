شكراً أطهر الطاهر .. هكذا احتفلت جماهير الأهلي المصري بلقب أبطال أفريقيا





تصدرت عبارة “شكراً أطهر الطاهر” احتفالات جماهير الأهلي المصري على شبكات التواصل الاجتماعي بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة “11” في تاريخه على حساب الوداد المغربي، وذلك بعد انتهاء مباراة الإياب بالتعادل بهدف لكل في المغرب، وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل هدف واحد.

ويعود سر العبارة “شكراً أطهر الطاهر” بحسب ما ذكرت “كوش نيوز” إلى المباراة الشهيرة في الخرطوم بين الهلال السوداني وصن داونز الجنوب الإفريقي والتي انتهت بالتعادل، وكان يحتاج فيها الهلال إلى الفوز بأي نتيجة للعبور إلى دور الثمانية بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة له مع الأهلي المصري في القاهرة، وأتيحت للهلال الفرصة عبر ضربة جزاء في المباراة تصدى لها أطهر الطاهر وأضاعها وأضاع أحلام الجماهير السودانية والهلالية، ما أوجد سخطاً واسعاً وأعطى الفرصة للأهلي المصري الذي فاز في مباراته الأخيرة مع الهلال وانتقل إلى الدور التالي بجانب صن داونز الجنوب الإفريقي.

وتداول جمهور الأهلي المصري المحب لناديه عبارة “شكراً أطهر الطاهر” بكثافة على منشورات شبكات التواصل الاجتماعي، تذكيراً بتلك الحادثة التي أوصلتهم لنهائي البطولة الإفريقية الكبرى وحصولهم على لقبها وسط فرحة مصرية كبرى.