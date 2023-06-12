تواصلا لدورها الوطني والاقتصادي زادنا العالمية توفر السلع الاستراتيجية للمواطنين





توجت شركة زادنا العالمية للاستثمار بالتعاون مع شركة آفا تريد جهودها في سد فجوة السلع الاستراتيجية للمواطنين بربط جسر بري لانسياب السلع الغذائية والادوية المنقذة للحياة ووصلت الولاية الشمالية اكثر من 10000 طن من الدقيق وزيوت الطعام والسلع الاخري والادوية بهدف انسيابها لباقي للولايات وذلك عبر المحفظة الاستراتيجية التي أنشئتها زادنا.

واكد الدكتور طه حسين المدير العام لشركة زادنا العالمية للاستثمار ان الجسر سيستمر لسد النقص الحاد في السلع الاساسية والادوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية، مشيرا الي ان الجسر البري ياتي في سياق الدور الوطني الهام والكبير الذي ظلت تلعبه الشركة على كافة الأصعدة الوطنية.

ومن جانبه اكد والي والي الشمالية وصول الدفعة الأولى من السلع والأدوية عبر المعابر الحدودية اليهم والتي تقدر بحوالي 1000 طن من السكر و 2000 طن من الدقيق و 75 طن زيت طعام، وكميات كبيرة من العدس والسلع الأخرى، فضلا عن وصول كميات من المحاليل الطيية والأدوية المنقذة للحياة و أدوية الأمراض المزمنة.

وكشف عن وضع خطة متكاملة لضمان انسياب السلع للمواطنين، وكذلك توزيعها على العاملين بمؤسسات الخدمة المدنية بأقساط مريحة تدفع على ثلاثة أشهر، كما يتم توزيعها عبر منافذ البيع المباشر للمستهلك.

دنقلا (كوش نيوز)