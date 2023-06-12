شاهد.. بعد تحقيق اللقب الأفريقي.. مشجع للنادي الأهلي المصري يرفع صورة لاعب الهلال السوداني ويكتب عليها (شكراً أطهر الطاهر)





أثار مشجع ينتمي لنادي الأهلي المصري موجة من الضحك على مواقع التواصل المصرية والسودانية معاً وذلك بعد ساعات من تحقيق فريقه دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد رفع المشجع الأهلاوي لافتة في أحد شوارع القاهرة عليها صورة لاعب الهلال السوداني أطهر الطاهر وكتب عليها (شكراً أطهر الطاهر).

وكان لاعب الهلال السوداني قد أضاع ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أم صن داونز الجنوب أفريقي بأم درمان في دور المجموعات كانت كفيلة بوداع الأهلي للبطولة من دور المجموعات حال نجح أطهر في تسجيلها.

وكان الأهلي المصري قد جقق اللقب بعد تعادله مع الوداد البيضاوي المغربي بهدف لكل في إياب نهائي البطولة الأفريقية مستفيداً من فوزه في القاهرة بهدفين لهدف.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين