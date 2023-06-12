شاهد بالفيديو.. ضابط الجيش المنضم إلى قوات الدعم السريع يهاجم الفريق الكباشي ويرد على تصريحاته التي أطلقها





نشرت صفحات تتبع لقوات الدعم السريع وتنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من التداول والمشاركة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المقطع المتداول ظهر من خلاله النقيب سفيان بريمة المنضم لقوات الدعم السريع بعد إنشقاقه عن صفوف القوات المسلحة في بداية الحرب.

ورد سفيان خلال حديثه على التصريحات التي أطلقها الفريق أول شمس الدين الكباشي نائب القائد العام للجيش والتي أكد من خلالها أن قوات الدعم السريع أصبحت تقاتل من داخل المستشفيات والأماكن السكنية.

وقال سفيان في حديثه الذي تابعه محرر موقع النيلين نحن استلمنا موقعنا مهمنا مثل اليرموك إذاً كيف نقاتل من البيوت وقواتنا مرتكزة فيه, كما وصف سفيان تصريحات قيادات الجيش بأنها فرفرة مذبوح.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين