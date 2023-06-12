رئيس اتحاد أوروغواي يستغل التتويج بمونديال الشباب للرد على مبابي





استغل إغناسيو ألونسو، رئيس الاتحاد الأوروغوياني، فوز منتخب بلاده بلقب مونديال الشباب الذي انتهى، الأحد، في الأرجنتين، بعد الانتصار في الدور النهائي على منتخب إيطاليا بنتيجة 1-0، ليرد على تصريحات النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، التي جاءت قبل بداية مونديال قطر نهاية عام 2022.

وكان مبابي قد أكد في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية حينها، أن الأرجنتين والبرازيل لا يلعبان مباريات عالية المستوى للوصول إلى كأس العالم في قارتهم، وأضاف: “كرة القدم ليست متقدمة كما هو الحال في أوروبا، هذا هو السبب في فوز الأوروبيين دائماً باللقب العالمي”.

وقال رئيس الاتحاد، الاثنين، في حوار مع صحيفة “آس” الإسبانية: “مبابي كان مخطئاً بالتقليل من دور قارتنا، عليك (مبابي) أن تكون أكثر إيجابية، وأن تعتقد أننا أقوياء للغاية كقارة لأن كرة القدم ولدت هنا”.

وأضاف إغناسيو “أظهرنا أننا يمكن أن نكون منافسين أشداء، ويمكن أن نفوز، لقد هزمنا بلا شك فريقاً قوياً وهو إيطاليا الذي فاز على البرازيل، لقد تغلبنا على بلدان من قارات مختلفة، إن هذا التتويج هو تاريخي بالنسبة لنا”.

سكاي نيوز

العربي الجديد