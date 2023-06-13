بلدية القضارف تستقبل 20 الف أسرة قادمة من الخرطوم





اكد المدير التنفيذي لبلدية القضارف عباس إدريس ان بلدية القضارف استقبلت نحو 20 ألف أسرة قادمة من ولاية الخرطوم منذ منتصف ابريل الماضي الي جانب استضافة العابرين الي بقية الولايات والمغادرين الي خارج البلاد عبر مبينا انه تم تكوين لجنة لمتابعة أوضاعهم من خلال معسكرات إيواء واضاف انه تجري عمليات حصر وتقديم الدعم بصورة متواصلة مثمنا جهود عدد من المنظمات كاشفا عن تخصيص 26 مركزا صحيا مع تهيئتها بصورة جيدة لتقديم الصحية وابان في تصريح تشهد حراكا نشطا بسبب تهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب الاستثمار والمستثمرين من الداخل والخارج خاصة الاستثمارات العربية ، وأكد فى في تصريح ل الانتباهة أن سكان البلدية يفوق 600 الف موزعين على 146 حى ، مشيرا الى أن البلدية وضعت خطة طموحة بالتركيز على تهيئة بيئة الاستثمار ، لافتا إلى ان الولاية تمتلك ميزات تفضيلية ورؤس أموال على مستوى القطاع الرأسمالى ، موضحا ان الخطوة الأولى تبدأ بترتيب الطرق وتهيئة الاسواق لإستقبال روؤس الأموال وتنظيم الاسواق، فضلا عن انشاء أسواق جديدة لمواكبة الطفرة العمرانية فى المدن المجاورة، و انشاء الميناء الجاف ، وقال لدينا برنامج لنظافة الولاية ، وكشف المدير التنفيذى عن وضع برامج بالتنسيق مع لجان الخدمات لمكافحة الجريمة والمخدرات مبينا ان المحلية تشهد استقرار أمني بفضل جهود الاجهزة الامنية

بجانب تفعيل اللجان القاعدية و تنشيط الندوات ، ونبه عباس لافتقار البلدية للخدمات السياحية والفندقية و زاد بقوله (خصصنا مناطق للاستثمار لتحقيق زيادة الدخل القومى) ، واشار إلى ان البلدية بدأت نشاطها بالطرق وتم تخصيص

ميزانية تقدر ب ( 670) للتنمية وتغيير الوجه الحضارى للمدينة، 2 مليار للتمويل المصرفى، و 292 مليار للمشاريع الطموحة

تتمثل فى إنشاء جزارات حديثة وتشييد مبنى السلخانة الحديثة وعمل بوابه تشكل واجهه مشرفة للولاية فضلا عن انشاء، خمسة حدائق، واقر المدير التنفيذى بوجود ركود اقتصادى يستوجب إجراء كل ما يمكن لتحفيز الاستثمار وجزب روؤس الأموال المكدسة ، وقال شرعنا فى اعمار وتحديث بورصة المحاصيل لتواكب الاسواق العالمية بجانب العمل على تأهيل العاملين بعقد دورات تدريبية .

وفى ما يلى الجانب الصحى اعترف المدير التنفيذى بوجود مشاكل فى الصحة بالولاية وان الولاية تعانى من انتشار الأمراض بسبب تدفقات اللاجئين للولاية، غير ان البلدية تعمل بكل الطرق الممكنة للتغلب على المشاكل الصحية واضاف ان البلدية بدأت استعدادات مبكرة لمواجهة اثار الخريف بفتح المصارف وتعبيد عدد من الطرق وطمأن المدير التنفيذي للقضارف مواطني البلدية حول موقف السلع الضرورية خاصة الاستهلاكية والمواد البترولية وقال انها متوفرة وباسعار معقولة.

الإنتباهه