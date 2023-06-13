الشمالية: لجنة عليا لانفاذ برنامج قوت العاملين بالتعاون مع شركة زادنا العالمية





دنقلا 13-6-2023م (سونا)- أصدر الامين العام لحكومة الولاية الشمالية الاستاذ عبد القادر محمد سعيد قرارا تم بموجبه تشكيل اللجنة العليا لانفاذ برنامج قوت العاملين برئاسة ممثل وزارة المالية والقوى العاملة صبر داؤود احمد وممثل الامانة العامة لحكومة الولاية مبارك محمد إبراهيم رئيسا مناوبا وممثل وزرارة الانتاج والموارد الاقتصادية ياسر محمد علي عضوا ومقررا وعضوية اخرين .

وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة والمتمثلة في وضع خطة لتوفير قوت العاملين بالتنسيق مع شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة، وحصر الراغبين والمستفيدين من برنامج قوت العاملين ومتابعة تنفيذ السلة الغذائية للعاملين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والتنسيق مع وزارة المالية والقوى العاملة لتوفير المطلوبات اللازمة لتنفيذ البرنامج، وأي مهام أخري تراها اللجنة مناسبة تساعدها في تنفيذ مهامها وترفع اللجنة تقارير دورية للامين العام للحكومة ويمكن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا.

وكاله سونا