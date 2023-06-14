ميسي: لن أشارك فى كأس العالم 2026 ولا يوجد شىء أقاتل من أجله





أعلن ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عدم نيته في المشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026 ،والتي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك، بعد ما قاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للفوز ببطولة كأس العالم قطر 2022، وسيكتفى الأرجنتيني بمشاركاته السابقة في المونديال والتي بدأت في 2006.

وقال ميسي خلال حواره مع شبكة Titan Sports ، أثناء تواجده في الصين : ” 2022 كانت آخر كأس عالم لي، ليس لدي أي نية للمشاركة مرة أخرى في تلك البطولة، لماذا أشارك إذا كنت قد حققت كل البطولات الممكنة؟”.

وأضاف ميسي عن الكرة الذهبية الثامنة: “لم يعد ذلك يهمني بعد الآن، في هذه المرحلة من مسيرتي، الجوائز الفردية لم تعد مهمة، أهم جائزة كانت الفوز ببطولة كأس العالم بالنسبة لي”.

وواصل ليونيل : “إذا فزت بالكرة الذهبية، فلا بأس، إذا لم يحدث، فلا بأس أيضًا، لم أعد مهتمًا بعد الآن”.

وتابع ميسي : “بعد الفوز ببطولة كأس العالم، أشعر بالرضا والامتنان على مسيرتي الكروية، ليس لدي أي شيء أقاتل من أجله بعد الآن، لقد فعلت كل ما كان علي فعله”.

وعن هتاف جماهير كامب نو باسمه في مباريات الدوري الإسباني، رد ليو: “رغم أنني لم أكن هناك، فهتفوا باسمي، كان أمرًا غريبًا بعض الشيء، لكن له معنى رائع، قضيت سنوات عديدة هناك، عائلتي وأولادي كذلك، لدي علاقة عميقة مع الجميع في برشلونة”.

وتحدث عن علاقته مع جوارديولا بقوله : “ما زلت على تواصل معه، الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم يؤكد أنه أفضل مدرب في العالم، لقد استحق اللقب مع مانشستر سيتي”.

استقبل النجم الأرجنتيني ليونيل، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الصين، استقبال الأبطال السبت في بكين، بعد وصوله بطائرة خاصة لخوض مباراة ودية في كرة قدم مع منتخب بلاده بطل العالم ضد أستراليا.

وبعد مواجهة أستراليا يوم 15 يونيو، سيلعب ميسي والأرجنتين مع إندونيسيا يوم 19 يونيو.

وتعتبر هذه الزيارة السابعة لميسي إلى الصين والأولى منذ عام 2017، وكان آخر لقاء بين الأرجنتين وأستراليا في دور الـ16 بكأس العالم 2022 في قطر، حيث سجل ميسي هدفًا ليقود بلاده للفوز 2/1.