لالاس: سأرغب في ركل ليونيل ميسي على مؤخرته!”





جاء انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي ليمثل صدمة غير متوقعة على الإطلاق، وأثار العديد من التعليقات حول هذه الصفقة.

النجم الأمريكي السابق أليكسيس لالاس، أحد أبرز نجوم كرة القدم في الولايات المتحدة في العصر الحديث، يرى أن وصول ميسي يمكن أن يجعل اللعبة تنمو في بلاده بشكل لم يسبق له مثيل.

لالاس، وفي تصريحات مع موقع “tmz” الأمريكي أكد أن إنتر ميامي يمكن أن يصبح “نجم الموت” في الدوري الأمريكي، في إشارة إلى السلاح الخارق الذي ظهر في سلسلة “Star Wars” ودمر كل شيء.

وقال لالاس: “نرى بالفعل أسماء رائعة يتم ربطها الآن بالقدوم إلى إنتر ميامي، يبدو الأمر كما لو أنهم بصدد إنشاء هذا النادي الخارق الذي يشبه نجم الموت في الدوري الأمريكي، ومشاهدة الكراهية نحو هذا الفريق ستكون ملحمية”.

وأضاف: “أعرف أنني ما إذا كنت في فريق آخر، أقل جاذبية، وكان ميامي يقوم بكل هذا، ويملك أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق، سأود بالتأكيد ركله على مؤخرته”.

واختتم لالاس: “هذا وقت رائع للدوري الأمريكي، وللولايات المتحدة بشكل عام، لأنه من الرائع حقًا أن نرى ميسي هنا”.

“جول”