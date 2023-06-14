فوائد عصير البرسيم .. صحة العينين والأسنان والجلد والجهاز العصبي





عصير البرسيم هو عصير مستخلص من الأوراق الخضراء لنبات البرسيم، ويتميز بالعديد من الفوائد الصحية، وبحسب رصد موقع “اهتمامنا” من بينها:

غني بالفيتامينات والمعادن: يحتوي عصير البرسيم على فيتامينات (أ، ب، ج، د، وك)، والتي تعزز من صحة العينين والأسنان والجلد، كما يحتوي على المعادن المفيدة مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك.

مضاد للأكسدة: يحتوي عصير البرسيم على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأضرار الناتجة عن التأكسد وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

تحسين الجهاز الهضمي: يحتوي عصير البرسيم على الألياف الغذائية التي تعمل على تحسين عملية الهضم وتقليل خطر الإصابة بالإمساك وأمراض الجهاز الهضمي.

تحسين الصحة العامة: يساعد عصير البرسيم على تقوية الجهاز المناعي وتحسين وظائف الجسم بشكل عام، كما أنه يعمل كمهدئ للأعصاب ويساعد على تحسين النوم وتقليل الإجهاد والتوتر.

تخفيف الألم: يحتوي عصير البرسيم على مركبات طبيعية تعمل على تخفيف الألم والالتهابات في الجسم، ويمكن استخدامه لتخفيف الألم الناتج عن الروماتيزم والتهابات المفاصل.

مفيد للجهاز العصبي: يحتوي عصير البرسيم على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجهاز العصبي، ويمكن أن يساعد في تحسين الذاكرة والتركيز والحفاظ على صحة الدماغ.

يمكن تناول عصير البرسيم بشكل يومي كمشروب صحي ومفيد للجسم.