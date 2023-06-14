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شاهد بالفيديو.. قوة عسكرية ضخمة من الجيش السوداني في طريقها إلى الخرطوم عبر متحرك الدمازين وأفراده يتوعدون قوات الدعم السريع ويعدون بالقضاء عليها

2023/06/14
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Waving the national flag, Sudanese soldiers rally in the capital Khartoum following a speech by Field Commander Brig. Mohammed Hamdan Hemaidti, on May 21, 2014, after troops from the controversial Rapid Support Forces said they seized a strategic area about 20 kilometres (12 miles) northeast of South Kordofan's state capital Kadugli. AFP PHOTO/ASHRAF SHAZLY (Photo credit should read ASHRAF SHAZLY/AFP/Getty Images)

نشرت عدد من الصفحات الداعمة للقوات المسلحة السودانية والتي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو نال حظه من التداول والمشاركة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول قوة ضخمة الجيش السوداني متجهة نحو الخرطوم التي تشهد اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتوعد أفراد المتحرك المتوجه من مدينة الدمازين صوب العاصمة الخرطوم أفراد الدعم السريع بالحسم بعد كسبهم لمعارك معهم خلال اشتباكات في اتجاه الدمازين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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