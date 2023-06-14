دي بول يكشف كلمات ميسي بعد الهزيمة أمام السعودية في مونديال قطر





لا تزال ذكريات نهائيات كأس العالم 2022 خالدة في أذهان لاعبي المنتخب الأرجنتيني، ولعل أبرزها بعد حمل الكأس، وكذلك البداية الصعبة في البطولة والهزيمة أمام المنتخب السعودي بهدفين مقابل واحد.

وأعاد نجم المنتخب الأرجنتيني، رودريغو دي بول شريط الذكريات عبر تصريح أدلى به لموقع قناة “تي إن تي سبورت” الأرجنتيني، الأربعاء، وكشف الكلام الذي دار بينه وبين ليونيل ميسي بعد الخسارة أمام المنتخب السعودي.

وأكد دي بول أن ميسي كان غاضبا وعصبيا أثناء حديثه، وقال له بالحرف الواحد: “تحدثنا عن كل الاحتمالات المتبقية أمامنا، ليونيل كان متأكدا من قدرتنا على الفوز أمام المكسيك، رفض أن تنتهي مشاركتنا بعد خمسة أيام فقط، وقال إن لقاء المكسيك لن يكون الأخير لنا”.

وذكر دي بول بعض اللحظات التي بقيت في ذهنه خلال المنافسة، لاسيما تلك التي وقعت بعد ركلة الترجيح الأخيرة التي سجلها زميله مونتييل ضد فرنسا، فأضاف: “تذكرت كل الأوقات التي أمضيناها معا في المنافسة خاصة مع ميسي، أنا فخور وشكور له لأنه كان معنا، منحنا الثقة وكنا نصمت عندما يتحدث، حتى إن كان كلامه من دون معنى”.

وكشف دي بول أن ميسي قد أخبره بأنه لن يعتزل بعد نهائي كأس العالم قطر 2022، وجاء كلامه مباشرة بعد المباراة ضد المكسيك، فكان الفوز انطلاقة قوية لهم قادتهم لتحقيق الكأس الثالثة في تاريخهم بالمونديال.

سكاي نيوز

العربي الجديد