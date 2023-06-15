قوات الدعم السريع تقتل والي غرب دارفور





نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين حكوميين، الأربعاء، أن قوات الدعم السريع في السودان، قتلت والي غرب دارفور الجنرال خميس أبكر، في منطقة الجنينة.

واتهم أبكر، قوات الدعم السريع وجماعات مسلحة متحالفة معها، في وقت سابق، بارتكاب أعمال عنف وصفها بأنها “إبادة جماعية”.

وأدانت حركة العدل والمساواة السودانية، حسبما ورد في بيان، اغتيال والي غرب دارفور، مشيرة إلى أن مجموعة مسلحة اقتحمت منزله واختطفته إلى جهة غير معلومة، ثم ظهر مقطع فيديو لاغتياله.

كانت الأمم المتحدة، عبرت عن انزعاجها من تحول القتال في دارفور إلى نزاع عرقي قبلي، منددة بانتهاكات يقوم بها المسلحون في مناطق دارفور.

الخرطوم – (رويترز)

الشرق