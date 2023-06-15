ميسي لن يتجه إلى هذه المهنة بعد اعتزاله





أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه لن ينتقل إلى التدريب بعد اعتزاله كرة القدم.

وقال ميسي في مقابلة مع صحيفة “تيتان سبورتس” الصينية: “لقد قلت دائماً بأنني لا أريد أن أنتقل إلى التدريب. لا نعلم ماذا يمكن أن يحصل في المستقبل، لكنني أؤكد مجدداً أنني لن أنتقل إلى التدريب”.

ويتواجد ميسي حالياً في الصين مع منتخب الأرجنتين بطل العالم حيث سيلعب مباراة دولية ودية، اليوم، في بكين، أمام منتخب أستراليا.

ثم يتوجه ميسي مع المنتخب الأرجنتيني إلى جاكارتا ليلعب مباراة دولية ودية ثانية في 19 حزيران/ يونيو الحالي أمام منتخب إندونيسيا.

وكان ميسي أكد في المقابلة مع الصحيفة الصينية أنه لن يشارك في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك.

يُذكر أن ميسي انضم قبل أيام إلى فريق إنتر ميامي الأميركي قادماً من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

“الميادين”