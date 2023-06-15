طاهر أبو زيد: الأهلي ليس أفضل ناد في أفريقيا وهذا الفريق هو الأفضل





أكد طاهر أبو زيد نجم النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق أن فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق الوداد المغربي أمر متوقع وشيء طبيعي بالنسبة للقلعة الحمراء.

وقال طاهر أبو زيد نجم النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق؛ عبر برنامج “البريمو” على قناة “تن”: “من وجهة نظري أن فريق الأهلي ثاني أفضل الأندية في أفريقيا بعد صن داونز وفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمر متوقع جدًّا”.

وأضاف أبو زيد: “كل التحية والتقدير لفريق الأهلي والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر بسبب ما قدمه الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا”.

“فيتو قيت”