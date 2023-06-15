وزير الداخلية المصري يرحل شخصين خارج البلاد لخطورتهما على الأمن العام .. تعرف على جنسياتهم!





أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بإبعاد شخصين لأسباب تتعلق بالصالح العام وخطورتهما على الأمن العام؛ إحداهما كينى الجنسية والآخر بسام موفق الحبش (سورى الجنسية – مواليد 10/1/1986م).

وتضمن نص القرار، وزارة الداخلية قـرار رقم 975 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 22/5/2023 بشأن طلب إبعاد كينى الجنسية وسورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــــــرر يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من/FREDRICK SHITSUKANE MUSINDAI (كينى الجنسية – مواليد 7/3/1972م) بسام موفق الحبش (سورى الجنسية – مواليد 10/1/1986م) وعلى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

“فيتو قيت”