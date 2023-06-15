البريمبرليغ زعيم والكالتشيو متراجع.. مليارات الدولارات عوائد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى





أظهرت المراجعة السنوية لعائدات كرة القدم عن عام 2023، تحقيق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى إيردات إجمالية قياسية عن موسم 2021 2022.

وقُدرت هذه العوائد بإجمالي 17 مليار و200 مليون يورو، وهي أكثر من الإيرادات التي تحققت في موسم 2018-2019 قبل أزمة جائحة كورونا، والتي بلغت آنذاك 17 مليار يورو، وفق البيان الصادر عن شركة “ديلويت” المتخصصة في مجال التدقيق المالي اليوم الخميس.

وتحققت الإيرادات القياسية عبر الدوريات المحلية في إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وشهدت زيادة بقيمة 815 مليون يورو في الإيرادات التجارية خلال تلك الفترة.

وشهدت إيرادات المباريات والإيرادات التجارية أرقاما غير مسبوقة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، الذي حافظ على زعامته للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وشهد الدوري الإنجليزي الممتاز زيادة 12% في الإيرادات الإجمالية في موسم 2021-2022، بعائد إجمالي 5 مليارات و500 مليون جنيه إسترليني.

وشهدت العائدات الإجمالية للبوندسليغا زيادة بنسبة 5% وبلغت 3 مليارات و100 مليون يورو في موسم 2021-2022 نتيجة لزيادة عائدات المباريات التي شهدت زيادة 254 مليون يورو، في حين سجلت الإيرادات التجارية زيادة 169 مليون يورو.

وكان الدوري الإيطالي هو الوحيد من بين الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي سجل تراجعا في الإيرادات الإجمالية لموسم 2021-2022، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 7% أو بواقع 171 مليون يورو، لتبلغ مليارين و400 مليون يورو

سكاي نيوز

الجزيرة