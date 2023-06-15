هيئة محامي دارفور وشركاؤها: حول بشاعة اغتيال والي غرب دارفور





بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة محامي دارفور وشركاؤها

بيان

شجب وإدانة

حول بشاعة اغتيال والي غرب دارفور خميس عبد الله ابكر

ظلت الهيئة تؤكد مدى خطورة مآلات الأوضاع بولاية غرب دارفور ومدينة الجنينة، كما وحذرت مرارا وتكرارا من جراء نتائج الإنفلاتات الأمنية والحصار المضروب على مدينة الجنينة بواسطة المليشيات المسلحة العابرة والمسنودة بقوات الدعم السريع ، وطالبت عدة مرات الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ،كما نبهت مرارا وتكرارا بعدم الركون لمنبر جدة الذي يبحث حول إستدعاء الإتفاق الإطاري على حساب البحث عن تدابير عاجلة للوقف الفوري للحرب وتغليب مصالح واعتبارات قد لا تخدم بالضرورة المصلحة المرجوة للشعب السوداني .

تؤكد الهيئة بان ما يحدث بمدينة الجنينة من مجازر وتطهير عرقي الآن نتيجة لتنظيم مليشيات عابرة للحدود ومحاولة توظيفها في خدمة اجندات لا علاقة لها بمصالح دارفور والسودان .

وإذا تدين الهيئة بأشد الألفاظ والعبارات إغتيال والي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله ابكر بهذه الدرجة الممعنة في البربرية والوحشية والقساوة، تجدد الهيئة مطالبتها بضرورة تدخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي العاجل لإيقاف المجازر البشرية والإبادة الجماعية المرتكبة بواسطة المليشيات العابرة المسنودة بقوات الدعم السريع بولاية غرب دارفور ومدينة الجنينة بحق المواطنين العزل .

15/ 6 / 2023