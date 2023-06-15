حكومة جمهورية السودان تعلن رفضها لرئاسة كينيا للجنة الإيقاد الخاصة

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إدارة الإعلام والناطق الرسمي

بيان صحفي حول رفض السودان رئاسة كينيا للجنة الإيقاد المعنية بالسودان

تعلن حكومة جمهورية السودان رفضها لرئاسة كينيا للجنة الإيقاد الخاصة بمعالجة الأزمة الراهنة في السودان والتي تمخضت عن قمة رؤساء دول الإيقاد التي إنعقدت مؤخرا بجيبوتي حيث أكدت تصريحات كبار المسئولين الكينيين وسلوك حكومتها انها تتبنى مواقف مليشيا الدعم السريع المتمردة و تاوي عناصرها وتقدم لهم مختلف انواع الدعم.

حتى تتمكن الحكومة السودانية من التعامل مع اللجنة الرباعية لتحقيق أهدافها قامت بإخطار رئاسة منظمة الإيقاد وسكرتاريتها التنفيذية بموقفها بشأن ضرورة استمرار فخامة الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان في رئاسة اللجنة الرباعية التي اعتمدتها القمة وفقا للاعتبارات الموضوعية التي ذكرها فخامة الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية يوغندا في قمة الايقاد الطارئة التي إنعقدت اسفيريا يوم ١٦ أبريل ٢٠٢٣م

الجدير بالذكر ان أن أمر رئاسة اللجنة لم يطرح للنقاش والاتفاق عليها خلال مداولات القمة. وعليه ومن حيث الإجراء لا يمكن تبني أو الموافقة على موضوع لم يتم طرحه أو مناقشته خلال المداولات.

صدر في الخرطوم

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣م