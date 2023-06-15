شاهد بالفيديو.. مذيع قناة الجزيرة يحرج قائد ميداني بالدعم السريع وساخرون: (ضربوا يا حكم)





أجرى الصحفي والإعلامي المصري أحمد طه مقابلة عبر قناة الجزيرة مع قائد ميداني بالدعم السريع حاصره من خلالها بعدد من الأسئلة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أحرج أحمد طه المقدم الفاتح قرشي الذي كان يتحدث عن الدعم السريع ويصفه بالمؤسسة العريقة.

ليقاطعه طه قائلاً: المؤسسة العريقة هي الجيش الذي خاض عدد من المعارك الكبيرة بينما أنتم في الدعم السريع ظهرتم قبل 10 سنة فقط هل توافقني الرأي؟ ليجيبه المقدم نعم.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي سخر من خلال تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين من إحراج المذيع لضيفه, وكتبب عدد من المتابعين تعليق متكرر: (ضربوا يا حكم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين