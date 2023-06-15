



في إتصال هاتفي برئيس الدورة الحالية للإيغاد-البرهان يبلغ الإيغاد رفض السودان لرئاسة كينيا للجنة الرباعية

الخرطوم ١٥-٦-٢٠٢٣م

أبلغ رئيس مجلس السيادة القائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الرئيس الجيبوتي رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيغاد إسماعيل عمر قيلي، أبلغه رفض حكومة السودان لرئاسة كينيا للجنة الرباعية بشأن السودان.

وذلك بإعتبار أن كينيا ليست محايدة وتأوي قيادات من متمردي مليشيا الدعم السريع.

وأكد الفريق أول ركن البرهان دعم السودان لمبادرة الإيغاد الرامية لإيجاد الحلول الممكنة من أجل إحلال السلام في السودان.

وهنأ رئيس مجلس السيادة القائدالعام الرئيس الجيبوتي بمناسبة إختياره لرئاسة الدورة الحالية للمنظمة متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته.

وأعرب رئيس مجلس السيادة القائد العام عن شكره للرئيس الجيبوتي وشعبه متمنياً لهم الأمن والسلام.

من جانبه عبر الرئيس الجيبوتي تمنياته عودة السلام والإستقرار بأسرع ما يمكن.

معرباً عن أمله في أن يخرج السودان من هذه الأزمة الراهنة وهو أكثر قوة ومنعة.