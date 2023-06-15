ما حقيقة تصريح وزير المالية بشأن تكلفة استخراج جواز السفر الالكتروني؟





تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي رسالة فحواها أن وزير المالية د. جبريل إبراهيم قد صرح بأن وزارته قد تعاقدت مع شركة مصرية لإصدار جواز السفر الالكتروني من مدينة بورتسودان، وذلك بعد تدمير المصنع في الخرطوم.

وأضافت الرسالة أن تكلفة استخراج الجواز الواحد قد تصل إلى مليون جنيه (حوالي 2.000 دولار) وأن العمل سيبدأ في استخراج جوازات السفر بعد عيد الأضحى مباشرة.

قام فريق جهينة بالبحث والتحقق من صحة هذا التصريح ولم يعثر عليه في أي موقع رسمي موثوق. فيما نفى المكتب الإعلامي لوزارة المالية في صفحته الرسمية على فيسبوك هذا التصريح جملة وتفصيلاً وقال إنه عار من الصحة، وإن وزير المالية لم يصرح بذلك لأي جهة إعلامية أو رسمية.

جهينة