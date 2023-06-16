مرتضى منصور: ليس لدينا أطهر الطاهر .. ورئيس الأهلي لا يحبس!





قال مرتضى منصور رئيس الزمالك، إن الظروف الصعبة التي يعاني منها الأبيض، لا تحدث لأي فريق في العالم. وأضاف مرتضى خلال مؤتمر صحفي “لا يصح مقارنة الزمالك بأي فريق آخر، بسبب الظروف الواقعة على القلعة البيضاء”. وتابع “سنتقدم بشكوى في الوقت المناسب ضد محمود كهربا لاعب الأهلي، بسبب عدم سداده الغرامة الموقعة عليه”.

وشدد مرتضى “رئيس الأهلي لا يُحبس ولا يُحاسب، كما أن الفريق الأحمر لن يتوج بالألقاب إذا عاش نفس ظروف الزمالك، كما أننا ليس لدينا أطهر الطاهر”. ويدين الأهلي بالفضل إلى أطهر الطاهر لاعب الهلال، الذي أضاع ركلة جزاء في لقاء صن داونز، مما حافظ على حظوظ الأهلي في بلوغ ربع نهائي دوري الأبطال. وشق الأهلي، طريقه بعد ذلك بالفوز على الهلال وتجاوز دور المجموعات كوصيف، ثم قهر الرجاء والترجي والوداد في رحلة التتويج. وأوضح “تبرعت بهديتي من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عكس إدارة الأهلي”.

ولفت “أتحدى صندوق تحيا مصر، أن يقوم بإثبات تبرع الأهلي بقيمة هدايا آل الشيخ لصالحه أو وجود مستند رسمي بذلك”. ونوه “تم حبسي وتجميدي بسبب مطالبتي برجوع الهدايا التي حصل عليها الأهلي من ساعات ومقابل مادي، من جانب آل الشيخ”. وأتم مرتضى منصور “سيف جعفر سيوقع غدا على عقود جديدة، كما أننا أنهينا أزمة عقد سيف الدين الجزيري مع جاهزية عقود حمزة المثلوثي”.

“كووورة”