ميسي يسجل أسرع هدف في مسيرته بصاروخية مذهلة





سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الخميس، أسرع هدف في مسيرته الكروية عندما هز شبك أستراليا في لقاء ودي أقيم في الصين. وتمكن ميسي من التسجيل بعد 80 ثانية فقط من انطلاقة المباراة، عندما سدد كرة صاروخية بعيدة استقرت في زاوية المرمى. وتمكن أبطال العالم من هز الشباب ثانية عبر غيرمان بيزيلا في الدقيقة 68 لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين.

وجرت المباراة في ملعب “العمال” في بكين بمدرجات احتشد فيها 68 ألف متفرج جاء أغلبهم لمشاهدة ميسي وأبطال العالم. وكانت كل الأنظار شاخصة على ميسي الذي يعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم على مر العصور والذي قاد الأرجنتين إلى التتويج بمونديال قطر 2022. وكان عدد قليل من المشجعين قد بدأ في التجمع في الملعب منذ الصباح الباكر رغم أن المباراة انطلقت عند الساعة الثامنة مساء في التوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينيتش). وسينتقل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي بعد موسمين في باريس سان جرمان الفرنسي.

“الحرة”