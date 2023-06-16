ما حقيقة وجود حميدتي بالمستشفى الرئاسي بالعاصمة الكينية نيروبي؟





تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم خبراً منسوباً إلى وكالة الأناضول التركية يفيد بوجود قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو بالعناية المركزة بالمستشفى الرئاسي في العاصمة الكينية نيروبي وذلك بعد إصابته مباشرة في رجله اليمني والسلسلة الفقرية.

ويضيف الخبر المتداول أن دقلو قد تم إجلاؤه بعربة إسعاف بأمر ومتابعة من الرئيس الكيني إلى منطقة بغرب أم درمان ومنها إلى كينيا بواسطة مروحية عمودية.

قام فريق جهينة بالبحث والتحقق من صحة هذا الخبر في موقع وكالة الأناضول التركية باللغتين العربية والإنجليزية ولم يعثر فيهما على أي خبر ذي صلة بالخبر المتداول صباح اليوم.

*النتيجة: الخبر مفبرك*

جهينة