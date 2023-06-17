لقاءات ومشاورات مهمة لعقار بالقيادة المصرية والجامعةالعربية والرموز المجتمعية





اطلع نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار آير على اوضاع السودانيين العالقين في المعابر الحدودية، لاسيما الطائفة القبطية، وتلقي سيادته خلال لقائه البروفيسور القمص فيلوثاوس فرج كاهن كنيسة الشهيدين والسفير العالمي للسلام تنويرا حول أوضاع الكنيسة بالخرطوم بعد التعدي عليها بواسطة مليشيات الدعم السريع المتمردة و الضرر الذي لحق بالكنيسة والمباني المرفقة بها.

وتعهد سيادته بطرح قضية العالقين السودانيين في المعابر الحدودية بين مصر والسودان خلال لقاء مرتقب مع السلطات المصرية.

كما تطرق اللقاء لعدة موضوعات تتعلق بالطائفة القبطية في السودان، مؤكدا العمل عليها فور انتهاء الحرب ،داعيا الشعب السوداني بمختلف أطيافه السياسية والاجتماعية وقادة المجتمع للقيام بواجبهم في رفض خطابات الكراهية وتأجيج الرؤى العنصرية والاحادية والحض على خطاب قبول الآخر والتعايش السلمي الذي عرف به السودان منذ القدم.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة ان لقاءته ستتواصل مع الرموز المجتمعية والسياسية في مصر خلال زيارته الحالية.

في ختام اللقاء، رفع الاب فيلوثاوس فرج الصلوات والدعوات بالسلام في السودان. جدير بالذكر ان زيارة نائب رئيس مجلس السيادة للعاصمة المصرية تأتي ضمن الجولات الخاصة باطلاع قادة جوار السودان بمجريات الأوضاع في السودان وتأثيرات الحرب علي الشعب السوداني وإستقراره، وسيتم خلال الزيارة إجراء مشاورات مع القيادة المصرية و الجامعة العربية.

وكاله سونا