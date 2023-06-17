يعالج الاكتئاب .. 5 فوائد مذهلة للكركديه البارد





الكركديه البارد من المشروبات التي تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، مما يستوجب الحرص على تناوله بشكل منتظم للحصول على أكبر قدر من الفوائد، ولكن على مرضى الضغط الحذر حيث إنه يعمل على خفض ضغط الدم.

يستعرض “الكونسلتو” في التقرير التالي أهم فوائد الكركديه البارد، وفقًا لما ذكره موقع “Healthline”.

فوائد الكركديه البارد

1- خفض ضغط الدم

يساعد تناول الكركديه البارد على خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ، وبالتالي الحد من فرص الإصابة ببعض الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن يجب الحذر جيدًا من تناول الكركديه البارد مع أدوية ارتفاع ضغط الدم، لأنها قد تتفاعل معه وتعطي نتائج سلبية.

2- تعزيز صحة الكبد

أظهرت نتائج بعض الأبحاث، أن الكركديه البارد يعزز صحة الكبد، ويساعد على عمل الكبد بكفاءة أفضل، وذلك عن طريق منع تراكم الدهون في الكبد، وبالتالي فهو يمنع فشل الكبد بشكل كبير، لذلك يجب الحرص على تناوله بشكل منتظم.

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3- فقدان الوزن

تناول الكركديه البارد بانتظام يساعد على خفض وزن الجسم بشكل كبير، وذلك من خلال خفض مستويات الدهون ومؤشر كتلة الجسم وسد الشهية لفترات طويلة، ولكن يفضل تناوله يوميًا للحصول على أفضل النتائج وخسارة الكثير من الوزن.

4- الوقاية من السرطان

يحتوي الكركديه على نسبة عالية من مادة البوليفينول وهي مركبات تحتوي على خصائص مضادة للسرطان بمختلف أنواعه بما في ذلك سرطان الفم، الثدي، المعدة، والجلد، كما يقلل من الأعراض في حالة الإصابة.

5- السيطرة على الاكتئاب

أكدت نتائج بعض الدراسات، أن الكركديه البارد بمثابة علاج طبيعي للاكتئاب، فهو يقلل بشكل كبير من الأعراض المزعجة بعد تناوله بما في ذلك الشعور بالتعب والإرهاق والتغيرات المزاجية.

“الكونسلتو”