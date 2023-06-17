كل مرة بروح أعمل عملية في البشير الطبيب بكون غائب .. ما القصة؟





اشتكى المواطن عبدالمنعم، من تأجيل موعد عمليته ثلاث مرات في مستشفى البشير في غضون أيام قليلة.

وقال عبدالمنعم في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة اف ام، إنه تم تأجيل موعد عمليته ثلاث مرات بسبب غياب طبيب الاختصاص والطبيب المساعد له.

وأوضح، دخلت المستشفى ثلاث مرات، من أجل إجراء العملية، وفي كل مرة يتم إخباري أن أحد الأطباء المشاركين بالعملية غير موجود. وتابع: “آخر موعد كان أمس الإثنين 12-6 ولم يحضر الطبيب، والآن أنا أصبحت بلا موعد”.

ولفت إلى أنه ينتظر إجراء عملية له منذ 5 سنوات.

بدوره قال قال مدير الرقابة الداخلية في مستشفيات البشير إن تأجيل العمليات لبعض المرضى، له أسبابه في حال وجود حالات طارئة في المستشفى.

وأوضح أن مستشفى البشير في الأردن يقدم خدمات جليلة نظرا لحجم الضغط الموجود عليه.

“وكالة رم للأنباء”