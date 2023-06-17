نافع: بداية تنظيم الإخوان الإرهابي كانت شديدة العنف





إنّ هناك مراهقة سياسية ظهرت من قبل طوائف استعانت بجماعة الإخوان الإرهابية خلال فترات وعصور تاريخية مختلفة، من أجل الوصول إلى السلطة، هكذا قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، وأضاف إنّ الحديث عن تنظيم الإخوان الإرهابي يعيدنا إلى مشهد نشأته، التي كانت من خلال 6 أفراد في مكان صغير بمقر مستأجر بـ«ملاليم» في الإسماعيلية، وبعد بضع سنوات تحول إلى أغنى تنظيم في مصر.

ولفت «نافع»، خلال لقاء ببرنامج «المشهد»، المذاع على قناة «ten»، أنّ التنظيم كانت بدايته شديدة العنف، ونشأ على فكرة اجتذاب مصادر متعددة من التمويل، ومن ثم بداية الانتشار وقوته بدأت بالتبرعات.



“الوطن نيوز”