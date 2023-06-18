ما حقيقة انقلاب ياسر العطا على قيادة القوات المسلحة؟





تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات نبأ انقلاب عسكري يقوده الفريق أول ركن ياسر العطا على قيادة الجيش متمثلة في الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وقد استند من تداولوا الخبر على بيان رقم (1) موجه من الفريق ياسر العطا إلى جماهير الشعب السوداني يفيد بعزل قيادة الجيش الحالية بسبب تهاونها وعزمها على الدخول في مفاوضات مع ميليشيا الدعم السريع.

كما تم الاستدلال على الانقلاب بإشارة سرية داخلية موجهة من ياسر العطا إلى القيادات والإدارات العسكرية تطلب تأييد الانقلاب.

قام فريق جهينة بالتحقق من صحة هذه الأخبار وتتبع صفحة القوات المسلحة السودانية على الفيسبوك ومواقع وكالات الأنباء العالمية والمواقع الإخبارية الموثوقة والإذاعات الفضائية المحلية العالمية ووجد أنها جميعاً لم تتطرق إلى البيان المتداول ولم تعره أدنى التفاتة مما يدل على أنه بيان مفبرك.

ومعلوم أن الانقلابات العسكرية تبدأ في العادة بالسيطرة على الإذاعة والتلفزيون وإذاعة بيان الانقلاب من خلالها وإغلاق الطرق والكباري وانتشار الجيش في الشوارع والطرق الرئيسية وليس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

*الخلاصة: البيان المتداول مزور والإشارة مزورة*.

جهينة