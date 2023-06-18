طيران بدر يحدد شروط السفر من بورتسودان الي أديس أبابا





يستأنف طيران بدر رحلاته الي أديس أبابا يوم الأحد إنطلاقاً من مطار بورتسودان، وتم تحديد شروط السفر للركاب المغادرين الي أديس من مطار بورتسودان (ترانزيت ).

والتي تتمثل في عدم قبول الحقائب إلا قطعة محموله باليد ( وزن 7 كيلو) hand luggage، عدم قبول أي راكب بدون التأكد من متطلبات الدولة المسافر اليها، عدم قبول أي راكب فترة انتهاء جوازه أقل من 6 أشهر، عدم قبول ركاب جوازاتهم ممده يدوياً أو مضاف اليه أطفال أو وثائق سفر، عدم قبول جميع الحيوانات الأليفة.

اما شروط السفر للركاب الراغبين في الإقامة ودخول اديس ابابا، مسموح للسودانيين بدخول اديس ابابا شروط الحصول علي تأشيرة عند الوصول مطار اديس أبابا، ان تكون صلاحية الجواز أكثر من ٦ أشهر، تذكرة ذهاب وعودة، رقم للتواصل في أديس، دفع مبلغ ٨٠ دولار.

الخرطوم:طيران بلدنا