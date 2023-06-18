رسمياً .. بيتسو موسيماني يتولى قيادة فريق الوحدة الإماراتي





أعلن نادي الوحدة الإماراتي، عن تعاقده مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتولي قيادة الفريق اعتبارا من الموسم المقبل. ونشرت شركة نادي الوحدة لكرة القدم بيانا على الحساب الرسمي في تويتر أشارت فيه إلى “إتمام إجراءات التعاقد مع السيد بيستو موسيماني من جنوب إفريقيا، وذلك لقيادة الفريق الأول فنيا”.

ورحب مجلس إدارة النادي بموسيماني في النادي الإماراتي الذي يلقب بـ”موطن الأبطال”، مُتمنين لهُ التوفيق والنجاح في تلبية طموحات قيادة وإدارة النادي، وجماهيره. يذكر أن الوحدة كان قد أنهى الدوري الإماراتي في المركز الثالث الموسم الماضي. والخميس، أعلن موسيماني بشكل رسمي رحيله عن تدريب أهلي جدة السعودي، بعد أن قاده للعودة إلى الدوري السعودي للمحترفين “روشن”.

“سكاي نيوز عربية”