شاهد بالفيديو.. مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري: زوجتي وأولادي توقعوا إضاعة أطهر الطاهر لركلة الجزاء التي أسهمت في فوز الأهلي باللقب





استضاف الإعلامي مهيب عبد الهادي وعبر برنامجه المتابع “اللعيب” الذي يذاع على فضائية mbc مصر كابتن الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي سيد عبد الحفيظ.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد كشف عبد الحفيظ عن تفاصيل إضاعة لاعب الهلال السوداني أطهر الطاهر لركلة جزاء في مباراة فريقه أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وأسهمت ركلة الجزاء الضائعة في عودة الأهلي للمنافسة على اللقب بعد أن كان على مشارف الخروج من البطولة الأفريقية من دور المجموعات.

وقال مدير الكرة الشهير أنه شاهد مباراة الهلال وصن داونز مع أفراد أسرته من داخل المنزل, وأكد أن زوجته وأبنائه جميعهم توقعوا إضاعة أطهر لركلة الجزاء.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين