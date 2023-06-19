



بيان من أهالي شمبات

18/6/2023

حول ما حدث اليوم بشمبات

فقدت شمبات اليوم إثنين من شبابها نترحم عليهم و نسأل الله يتقبلهم شهداء الدفاع عن عرضهم و مالهم.

ليلة أمس أقدم عدد من أفراد قوات الدعم السريع بالتعدي والقفز في منزل في شمبات الحلة يريدون سرقة السيارات انتبه لهم عدد من المواطنين و أطلقو صافرات الإنذار و تفاعل معهم بقية الشباب ففر المعتدين هاربين و تم تكرار الفعل لأكثر من مرة في ليلة الأمس و تصدى لهم الشباب وقام المعتدين بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لإخافة المواطنين و فر المعتدين هاربين.

كرر المعتدين تعديهم اليوم و جاءوا بدراجة (موتر) فردين مسلحين و أصروا أن يأخذوا السيارات بقوة السلاح ، تصدى لهم الشباب و بدأ المعتدين بإطلاق النار على المواطنين الذين تجمهروا لمنعهم و أصيب لذلك عدد من المواطنين و المواطنات بالرصاص الحي.

لذلك الفعل و الانتهاك إحتسبنا صباح اليوم : عمر حاتم مطر علنتو شهيداً و لحق به أخيه: أحمد حاتم مطر علنتو شهيداً، بعد ساعتين من زمن وفاة أخيه، و هنالك إصابات أخرى بالرصاص منها إصابتين بحالة حرجة و ما زالوا يتلقون العلاج بالمستشفى ، في المقابل أصيب أحد أفراد الدعم السريع نتيجة للمقاومة من الأهالي.

لإستيضاح ما حدث اليوم أكثر : بعد التعدي تم إبلاغ ارتكاز الدعم السريع بالمنطقة الساعة 9 ص و حضروا للموقع و أفادوا بأن المعتدين متفلتين.

و خلال وقت قصير عادت قوة أكبر و بدأت بإطلاق الرصاص بكثافة على المعزين و الشوارع المحيطة بمنزل العزاء.

– بعد ذلك قامت القوات باعتقال مجموعة كبيرة من شباب المنطقة و تم إطلاق سراحهم مساءً.

– لكل ذلك ندين إستمرار الإنتهاكات و التعدي على المواطينين بالقتل و الضرب و النهب و الإصرار على هذه الأفعال.

– من المعلوم للجميع أن شمبات منطقة عريقة لن نبارح أراضينا و مزارعنا و لن نفرط في ممتلكاتنا و سنسعى جاهدين لوقف الإنتهاكات وذلك بتضامننا جميعا.

– نسأل الله أن يتقبل شهدائنا و كل شهداء الوطن الذين سقطوا في هذه الحرب.