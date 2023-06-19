صلاح حليمة: مصر تسعى لوقف إطلاق نار شامل ودائم فى السودان.. فيديو





أكد السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن الأوضاع في السودان تتعلق بثلاث مسارات جوهرية وأهمها الموقف الإنساني.

وأضاف السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، خلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، المُذاع عبر فضائية “الأولى،: “الأوضاع في السودان تسير في اتجاه أكثر تعقيدا”، لافتا: “هناك تعقيدات في الموقف السياسي والعسكري.

وأشار: “هناك زيادة أعداد النازحين واللاجئين سواء داخل السودان أو خارج السودان، وهذا يزيد العبء على مصر فى المعيشة، فضلا عن الإجراءات الأمنية”، موضحا: “مصر تتحمل في هذا الصدد عبئا ضخما، حيث أن مصر استقبلت حوالي 250 ألف سوداني منذ بداية الأزمة”.

وأوضح: “فيما يتعلق بالهدنة ووقف إطلاق النار هناك محاولات كثيرة للتوصل لوقف إطلاق النار لكن في معظم الوقت يتم انتهاك الهدنة”، مؤكدا: “مصر تسعى لوقف إطلاق نار شامل وادائم في السودان وضرورة خروج قوات الدعم السريع من داخل المدن”.

صدى البلد