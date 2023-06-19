مالك عقار: اتفقنا مع مصر على تسهيل إجراءات دخول الوافدين السودانيين.. وقبلت منصبي لإنهاء الحرب في السودان





قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن ما حدث في السودان كارثي، وقبلت منصبي لإنهاء الحرب في السودان.

وتابع مالك عقار، خلال مؤتمر صحفي، “اتفقنا مع مصر على تسهيل إجراءات دخول الوافدين السودانيين”.

وأكد مالك عقار، أن الأزمة تكمن في أن الهدنة في السودان ينقصها آليات التنفيذ، لافتًا إلى أن إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة مسئولية كل فرد بالسودان.

وشدد مالك عقار، على عدم قبول أي مبادرة تنص على تدخل عسكري في السودان، مؤكدا “أي مبادرة لابد أن تحترم سيادة السودان ومؤسساته”.

وأضاف مالك عقار، أناشد الحركات المسلحة العمل على إنهاء الحرب بالسودان، مشيرا إلى أن دعم الحركات المسلحة لأي طرف سوداني يعني اندلاع حرب أهلية.

الاهرام