فجرها داوية .. مرتضى منصور: معظم أعضاء نادي الزمالك لديهم زوجة ثانية!





أطلق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك قذيفة مدوية لكل أعضاء النادي بعدما أكد أن معظم الأعضاء لديهم زوجة ثانية، موضحا أنه اكتشف ذلك بعد قراره بمنع إضافة الزوجة الثانية على كارنيه العضوية، مما جعله يتراجع عن قراره.

واصل رئيس الزمالك مرتضى منصور حملته ضد أعضاء النادي خلال الساعات الماضية وهو الحال ذاته بالنسبة للجماهير الذي أرسل إليهم رسالة تهديد بعد مطالبة البعض منهم بإجراء صفقات لفرق النادي في كافة الألعاب وعلى رأسها كرة القدم.

ولا يخفى على أحد قرار مرتضى منصور بإسقاط عضوية العديد من أعضاء النادي وذلك لاختلافهم في الرأي معه فقط ولعل اخر من اتخذ ذلك القرار ضده كان النائب سليمان وهدان عضو مجلس إدارة النادي والذي رفض قرار مجلس الإدارة بتفويض أحمد مرتضى برئاسة النادي بعد قرار المحكمة الأخير بعزل مرتضى منصور. وليس بالغريب فلم يترك مرتضى منصور أي وقت يتحدث من خلاله سواء عبر المؤتمرات الصحفية داخل نادي الزمالك أو المداخلات التليفونية على قناة ناديه حتى يتحدث عن النادي الأهلي، خاصة بعد فوز الأخير بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد البيضاوي مؤكدا أن السحر وراء هدف محمد عبد المنعم في مرمى الفريق المغربي.

بعث مرتضى منصور رئيس الزمالك برسالة تهديد لمجموعة من الجمهور التي ترسله له وفقا لحديثه عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل من أجل التعاقد مع لاعبين رحلوا عن الزمالك من قبل للاحتراف أمثال طارق حامد وإمام عاشور ومصطفى فتحي، مؤكدا أنه يرفض كل تلك الرسائل وأن هؤلاء اللاعبين هم من رحلوا ومن سيطالبه بعودتهم سيسجنه.

“محتوى بلس”