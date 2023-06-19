إعلام سعودي: كانتي وقع عقد انضمامه لاتحاد جدة





وقع الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الإثنين، عقد انضمامه لنادي اتحاد جدة، وفق إعلام سعودي.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية (خاصة)، “وقعت إدارة نادي الاتحاد رسميًّا مع الفرنسي نجولو كانتي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي تنطلق يوليو/ تموز المقبل”.

ونقلت الصحيفة عن “مصادر مطلعة”، أن “النجم الفرنسي أنهى بالفعل الجزء الأخير من الكشف الطبي”، دون الإشارة إلى تفاصيل عن قيمة الصفقة.

وينتهي تعاقد كانتي مع تشيلسي نهاية يونيو/ حزيران الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني اعتبارا من مطلع يوليو.

فيما لم يصدر على الفور بيان رسمي من النادي السعودي أو اللاعب الفرنسي حول صفقة الانتقال.

وبذلك يكون كانتي ثاني النجوم العالميين المنضمين للاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية بعد مواطنه المهاجم كريم بنزيما.

سكاي نيوز

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