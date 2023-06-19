غوارديولا يُنهي حلم التعاقد مع مبابي ويكشف عن السبب





رفض مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، فكرة انتقال نجم فريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، إلى صفوف فريقه بعد نهاية عقده عام 2024، كما أوضح الأسباب التي دفعته للإدلاء بتصريح ينهي الفرضية باكراً.

وتحدث غوارديولا لوسائل الإعلام الإسبانية بهذا الخصوص، الاثنين، إذ كانت إجابته عن سؤال يتعلق بانتقال مبابي مباشرة، فقال: “لا، كيليان مبابي لن ينتقل إلى صفوف فريق مانشستر سيتي، أنتم تعلمون وجهته المفضلة”.

وهناك بعض الغموض حول مستقبل مبابي الذي نفى أن تكون لديه رغبة في تمديد عقده مع النادي “الباريسي”، وفي المقابل لم يحسم وجهته بشكل نهائي، إذ أكد موقع راديو “أر أم سي سبورت” الفرنسية أن استمراره مع فريقه الحالي غير مستبعد نهائياً.

وأوضح مبابي في تصريح سابق أنه سيستمر مع فريق باريس سان جيرمان لغاية انقضاء عقده على الأقل، وهذا من أجل التخفيف من الضغط الذي عاشه في الفترة الأخيرة، كما يحرص على مساعدة فريقه بغاية بلوغ الحلم الأوروبي والتتويج بلقب دوري الأبطال.

ويبقى موضوع مستقبل مبابي قائما لغاية حسم وجهته بصفة نهائية، إذ يبدو أن الأخبار وحتى الإشاعات ستدوم لغاية الموسم المقبل، خصوصاً أن النجم العالمي فتح باباً لها بعد ظهوره الإعلامي في الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى، اتضح أن غوارديولا راض عن تشكيلته الحالية في الخط الهجومي، وذلك بعد أن نجح في تحقيق ثلاثية تاريخية، كان آخرها الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أمام فريق إنتر ميلان.

سكاي نيوز

العربي الجديد