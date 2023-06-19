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كبدة الإبل .. مفيدة للصحة العامة وفقر الدم والجلد والجهاز الهضمي

2023/06/19
ابل
إبل

تُعد كبدة الإبل مصدرًا غنيًا بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، وتحتوي على العديد من الفوائد الصحية، ومن بينها بحسب ما ذكر موقع “اهتمامنا”:

تحسين صحة الجهاز الهضمي: تحتوي كبدة الإبل على الألياف الغذائية التي تحسن عملية الهضم وتقلل من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.
تعزيز صحة الدم: تحتوي كبدة الإبل على الحديد وفيتامين ب12، والتي تساعد على تحسين صحة الدم ومكافحة فقر الدم.
تحسين صحة الجهاز المناعي: يحتوي كبدة الإبل على الزنك والسيلينيوم وفيتامين سي، والتي تحسن صحة الجهاز المناعي وتقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

تحسين صحة الجلد: يحتوي كبدة الإبل على فيتامينات (أ، د، وك)، والتي تساعد على تحسين صحة الجلد والشعر.
مفيدة لصحة العينين: يحتوي كبدة الإبل على فيتامين أ، والذي يحسن صحة العينين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض العين.
تحسين الصحة العامة: تحتوي كبدة الإبل على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، والتي تساعد على تحسين الصحة العامة وتعزيز الطاقة والحيوية.

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