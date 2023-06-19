كبدة الإبل .. مفيدة للصحة العامة وفقر الدم والجلد والجهاز الهضمي
تُعد كبدة الإبل مصدرًا غنيًا بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، وتحتوي على العديد من الفوائد الصحية، ومن بينها بحسب ما ذكر موقع “اهتمامنا”:
تحسين صحة الجهاز الهضمي: تحتوي كبدة الإبل على الألياف الغذائية التي تحسن عملية الهضم وتقلل من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.
تعزيز صحة الدم: تحتوي كبدة الإبل على الحديد وفيتامين ب12، والتي تساعد على تحسين صحة الدم ومكافحة فقر الدم.
تحسين صحة الجهاز المناعي: يحتوي كبدة الإبل على الزنك والسيلينيوم وفيتامين سي، والتي تحسن صحة الجهاز المناعي وتقلل من خطر الإصابة بالعدوى.
تحسين صحة الجلد: يحتوي كبدة الإبل على فيتامينات (أ، د، وك)، والتي تساعد على تحسين صحة الجلد والشعر.
مفيدة لصحة العينين: يحتوي كبدة الإبل على فيتامين أ، والذي يحسن صحة العينين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض العين.
تحسين الصحة العامة: تحتوي كبدة الإبل على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، والتي تساعد على تحسين الصحة العامة وتعزيز الطاقة والحيوية.
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