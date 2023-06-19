بالصور .. سفير السودان ومدير تعليم الجيزة يتفقدان امتحانات شهادة الأساس السودانية





استقبل أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بتكليف من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، السفير محمد عبدالله القائم بأعمال سفارة دولة السودان الشقيقة بجمهورية مصر العربية، خلال زيارته لمدرسة أمير الشعراء الرسمية التابعة لإدارة جنوب الجيزة لتفقد لجان امتحان (شهادة الأساس) لطلاب الجالية السودانية بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور الدكتور مرتضى على المستشار الثقافي لسفارة السودان، وبعض من أعضاء السفارة.

واطمأن السفير ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة خلال الزيارة على سير العملية الامتحانية والتأكيد على توافر أجواء الراحة والهدوء باللجان وكذلك توفير زائرة صحية بكل مدرسة.

يُذكر أنه تم تجهيز 6 مدارس بواقع 135 لجنة لعدد 6000 طالب بمدارس (أمير الشعراء الرسمية لغات – الشهيد عاطف السادات – الجيزة الفنية المتقدمة – الميدان الثانوية الصناعية – محمد كريم الابتدائية – الشرفاء الابتدائية).

وتقدم السفير بكل الشكر والتقدير للقيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على حسن الاستقبال وحسن التنظيم واحتواء أبناء دولة السودان الشقيق وتذليل كل العقبات والمعوقات أمامهم كى يؤدوا امتحانهم فى جو من الراحة والهدوء.

ومن جانبها، أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة متابعتها لامتحانات شهادة الأساس السودانية على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات بالمديرية لحل أى مشكلات أو صعوبات تواجه القائمين على العملية الامتحانية لأبناء السودان الشقيق.

“اليوم السابع”